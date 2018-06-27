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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:51 م
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قيادات الداخلية فى جولات ميدانية لضبط تعريفة الأجرة ومراقبة الأسواق

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:59 م
قيادات الداخلية فى جولات ميدانية لضبط تعريفة الأجرة ومراقبة الأسواق حملات أمنية على المواقف - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرور من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية والهامة بنطاق مديريات الأمن والأقوال والإرتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من إنتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

 

وشملت الجولات المرور على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ، والمرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب وإلتزام قائدى السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدى لمخالفات زيادة تعريفة الركوب إلى جانب المرور على محطات الوقود للتأكد من انتظام بيع المواد البترولية للمواطنين، والمرور على المواقع الخدمية للتأكد من تقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر.


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