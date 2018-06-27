قوات الشرعية اليمنية تبدأ هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين جنوبى الحديدة

عدن(أ ش أ)

بدأت المقاومة اليمنية المشتركة هجوما عسكريا على مواقع الحوثيين فى بعض مناطق مديرية التحيتا جنوبى الحديدة.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء أن العملية العسكرية تهدف إلى تمشيط وتأمين الطريق الساحلى الذى يعد خط إمداد القوات المشتركة والتحالف العربى إلى مدينة الحديدة، مشيرة إلى أن ألوية العمالقة شنت هجوما على مواقع الحوثيين وتقوم بعمليات تمشيط فى منطقة الفازة.

وقتل 45 من ميليشيات الحوثى أمس فى مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة وغارات للتحالف العربى فى محافظة الحديدة.

كان التحالف العربى قد أعلن، فى وقت سابق، انطلاق عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة غربى اليمن.