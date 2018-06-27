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فيديو.. قائد طريق الإسكندرية الصحراوى: أمن المواطن أهم من الرخصة والغرامة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:11 م
فيديو.. قائد طريق الإسكندرية الصحراوى: أمن المواطن أهم من الرخصة والغرامة المقدم مدحت اليمنى قائد طريق مصر اسكندرية الصحراوى
تغطية حوادث اليوم السابع
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أكد مقدم مدحت اليمنى، قائد طريق مصر - إسكندرية الصحراوي فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن  توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة توعية  قائدي السيارات بالارشادات الواجب اتباعها لحماية ارواحهم مشيرا أن " التوعية اهم من سحب الرخص والغرامات في المرتبه الاولي"

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وتابع " اليمني" ان الحملة مزودة بــ "مطبوعات توعية"  تتضمن عدة إرشادات هامه لقائدى السيارات منها " ضرورة عدم تجاوز الحد الأقصى للسرعة - ترك مسافة امان كافية - الصيانة الدورية والالتزام بعناصر الامن والمتانة - تهدئة السرعة عند المنحنيات والمطالع والمنازل والظروف المناخية مثل الشبورة المائية - الالتزام بالإشارات الضوئية وعدم السير عكس الاتجاه - التزام قائدي النقل الثقيل بالجانب الأيمن للطريق" ، موضحاً أن الحملات المرورية بالطرق السريعة تستهدف أيضاً رصد وضبط "التكاتك" ومصادرتها.
 
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جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الادارة العامة للمرور، حيث ضمت الحملات المرورية بطريق مصر اسكندرية الصحراوي الرائد مهند راغب مباحث الادارة تحت اشراف اللواء عاطف الشاعر مدير المباحث ومقدم مدحت اليمني الادارة العامه للمرور قائد طريق اسكندرية الصحراوي.

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المقدم مدحت اليمنى قائد طريق اسكندرية الصحراوى


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