فى ذكرى وفاة محرم فؤاد .. أغانى العتاب والوجع تتربع على عرش رصيده الفنى

-يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد الذى أطرب جماهيره بصوته الحنون
-ولد فى حى بولاق بالقاهرة 24 يونيو 1934 وتوفي فى 27 يونيو 2002
-تزوج الفنان الراحل اكثر من مرة، الأولى كانت الفنانة تحية كاريوكا
-رصيده 13 فيلم ومسرحيتين ومسلسلين للإذاعة واكثر من 900 اغنية
-تألقت حنجرته فى الأغانى الحزينة على الرغم من تقديمه لألوان متعددة إلا أن الأغانى الحزينة كان لها نصيب كبير فى قلوب مستمعيه.
-من أبرز هذه الأغانى
-غدارين .. غدارين .. مش بقولك غدارين .. ليه قلبى يقولى لا ..هما مين ..لسه بتقول هما مين
-ندم .. ندم .. اندم ندم .. واصرخ الم .. وابكى بدل الدمع الدم
-حبناهم والله .. حبونا لغرض ياعينى ..عليه العوض ومنه العوض
-يا حبيبى قولى اخرة جرحى ايه .. قلبى مجروح من زمان واحتارت فيه .. والطبيب شافنى بكى بدموع عينيه..قالى جرحك دا مناش قادر عليه ..يا حبيبى واعمل ايه
-والنبى لنكيد العزال .. ونقول اللى ما عمره انقال .. يا كاوينهم .. يا تعبينهم .. يا كايدنهم بالقوى يا احنا
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