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الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:58 م
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فى ذكرى وفاة محرم فؤاد .. أغانى العتاب والوجع تتربع على عرش رصيده الفنى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:30 م
فى ذكرى وفاة محرم فؤاد .. أغانى العتاب والوجع تتربع على عرش رصيده الفنى محرم فؤاد
إسراء الشرباصى
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-يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد الذى أطرب جماهيره بصوته الحنون

-ولد فى حى بولاق بالقاهرة 24 يونيو 1934 وتوفي فى 27 يونيو 2002

-تزوج الفنان الراحل اكثر من مرة، الأولى كانت الفنانة تحية كاريوكا

-رصيده 13 فيلم ومسرحيتين ومسلسلين للإذاعة واكثر من 900 اغنية

 -تألقت حنجرته فى الأغانى الحزينة على الرغم من تقديمه لألوان متعددة إلا أن الأغانى الحزينة كان لها نصيب كبير فى قلوب مستمعيه.

 

-من أبرز هذه الأغانى

-غدارين .. غدارين .. مش بقولك غدارين .. ليه قلبى يقولى لا ..هما مين ..لسه بتقول هما مين

 

 

-ندم .. ندم .. اندم ندم .. واصرخ الم .. وابكى بدل الدمع الدم

 

 

-حبناهم والله .. حبونا لغرض ياعينى ..عليه العوض ومنه العوض

 

 

-يا حبيبى قولى اخرة جرحى ايه .. قلبى مجروح من زمان واحتارت فيه .. والطبيب شافنى بكى بدموع عينيه..قالى جرحك دا مناش قادر عليه ..يا حبيبى واعمل ايه

 

 

-والنبى لنكيد العزال .. ونقول اللى ما عمره انقال .. يا كاوينهم .. يا تعبينهم .. يا كايدنهم بالقوى يا احنا

 

 

 

 

 


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محرم فؤاد

وفاة الفنان محرم فؤاد




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