فى ذكرى وفاة محرم فؤاد .. أغانى العتاب والوجع تتربع على عرش رصيده الفنى

إسراء الشرباصى

-يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد الذى أطرب جماهيره بصوته الحنون

-ولد فى حى بولاق بالقاهرة 24 يونيو 1934 وتوفي فى 27 يونيو 2002

-تزوج الفنان الراحل اكثر من مرة، الأولى كانت الفنانة تحية كاريوكا

-رصيده 13 فيلم ومسرحيتين ومسلسلين للإذاعة واكثر من 900 اغنية

-تألقت حنجرته فى الأغانى الحزينة على الرغم من تقديمه لألوان متعددة إلا أن الأغانى الحزينة كان لها نصيب كبير فى قلوب مستمعيه.

-من أبرز هذه الأغانى

-غدارين .. غدارين .. مش بقولك غدارين .. ليه قلبى يقولى لا ..هما مين ..لسه بتقول هما مين

-ندم .. ندم .. اندم ندم .. واصرخ الم .. وابكى بدل الدمع الدم

-حبناهم والله .. حبونا لغرض ياعينى ..عليه العوض ومنه العوض

-يا حبيبى قولى اخرة جرحى ايه .. قلبى مجروح من زمان واحتارت فيه .. والطبيب شافنى بكى بدموع عينيه..قالى جرحك دا مناش قادر عليه ..يا حبيبى واعمل ايه

-والنبى لنكيد العزال .. ونقول اللى ما عمره انقال .. يا كاوينهم .. يا تعبينهم .. يا كايدنهم بالقوى يا احنا