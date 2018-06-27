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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:50 م
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عاطلان يقتلان حدادا بسبب اعتدائه على زوجة صديقهما

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:28 م
عاطلان يقتلان حدادا بسبب اعتدائه على زوجة صديقهما جثة المجنى عليه - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين لقتلهما حداد بعد طعنه بمطواة فى قدمه، وذلك انتقاما منه لاعتدائه بالضرب على زوجة صديقهما.
 
 
والبداية بتلقى  قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بمقتل حداد على يد صديقه بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن السبب يرجع الى وجود لخلافات مادية بين المجنى عليه "مصطفى.ج"،  وبين صديق المتهم، واتفق المتهم " محمد.ص" مع صديقه  أنه سوف يعيد له المبالغ المالية التى لدى المجنى عليه، وقام المتهم " محمد.ص" ومتهم آخر " محمد.ج"  بالترصد للمجنى عليه وانتظره فى إحدى مناطق المرج، وبمجرد رؤويته أسرع إليه وقام بالتعدى عليه بواسطة سلاح أبيض "مطواة"، فى منطقة القدم، مما أدى إلى سقوطه غارقًا فى دمائه، وتم تحرير مخصر بالواقعه وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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