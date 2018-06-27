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ضبط 6021 هارب من أحكام وتحصيل 25 ألف جنيه فى حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:07 ص
ضبط 6021 هارب من أحكام وتحصيل 25 ألف جنيه فى حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 8 هاربين من جناية  فى قضايا مخدرات وسرقة وتزوير وسلاح وسرقة وقتل وعاهة  وضبط 1887 هارب من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 305هارب من حكم مستأنف 3720  هاربا من أحكام فى غرامة و 102 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 6021  وتحصيل 253999 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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