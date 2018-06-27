ضبط 6021 هارب من أحكام وتحصيل 25 ألف جنيه فى حملة أمنية خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 8 هاربين من جناية فى قضايا مخدرات وسرقة وتزوير وسلاح وسرقة وقتل وعاهة وضبط 1887 هارب من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى وضبط 305هارب من حكم مستأنف 3720 هاربا من أحكام فى غرامة و 102 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 6021 وتحصيل 253999 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.