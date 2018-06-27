ضبط شخص بمستندات مزورة للحصول على تأشيرة من سفارة أجنبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لتقدمه بمستندات مزورة لإحدى السفارات الأجنبية، للحصول على تأشيرة دخول إليها، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث الأموال العامة يفيد ورود بلاغًا من سفارة إحدى الدول الأجنبية بقيام شخص يدعى "تامر. م"، من مدينة بنها استخدم مستندات يشتبه في كونها مزوره للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة .

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تقدم بمستندات لمسؤولي إحدى المكاتب التابعة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة لحضور معرض دولي في مجال الاستيراد والتصدير وقطع الغيار.

ومن بين المستندات التي تقدم بها كشف حساب بنكي منسوب صدوره لأحد البنوك المصرية يفيد أن لديه رصيد مليون جنيه طرف البنك علي خلاف الحقيقة وقام بإنشاء شركة وهمية للاستيراد والتصدير بمدينة بنها لتغيير المهنة ببطاقته القومية من عامل إلى صاحب شركة.

وبفحص المستندات تبين أنها مزورة بالكامل باستخدام طابعة كمبيوتر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بتقدمه بتلك المستندات المزورة للمكتب التابع للسفارة للحصول بموجبها على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأوروبية بقصد الهجرة والعمل وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.