صور.. مظاهرات أمام المبنى الفيدرالى بكاليفورنيا احتجاج على سياسة الهجرة

كتب عبد الوهاب الجندى

تجمع العشرات أمام المبنى الفيدرالى بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، احتجاجا على سياسة الإدارة الأمريكية بخصوص الهجرة واللاجئين.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، حمل المحتجون لافتات مناهضة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وسياسته المناهضة للهجرة غير الشرعية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، إن سياسة الهجرة فى بلاده ينبغى أن تكون ببساطة: "لا يمكنك الدخول"، مضيفًا: "الأمر غاية فى البساطة، يمكن القول: "معذرةً لا يمكنك الدخول."

وقوبلت سياسة حظر السفر التى تنتهجها إدارة ترامب بمعارضة من جانب الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.



اعتفال امرأة مشاركة في التظاهر



اعتقال رجل



المسيرة



انتشار الشرطة الأمريكية



تجمع العشرات



جانب من الاحتجاج



جانب من التظاهر



فتيات مشاركة فى المظاهرات



لافتة مكتوب عليها شر متعمد