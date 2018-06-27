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صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى العاصمة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:40 م
صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى العاصمة حمله امنيه مكبرة فى القاهرة
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  حملة مكبرة على مستوى العاصمة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقوات أمن القاهرة و إدارة شرطة المرافق، حيث استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى والمحلات المخالفة، والأسواق العشوائيةستهدفت تحقيق الانضباط بتلك المنطقة المهمة التى يرتادها عدد كبير من المواطنين.  

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (2)
 
حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (3)
 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 91 محضر إشغال طريق ، وتنفيذ  599 حالة إزالة إدارية – 32 إدارة محل بدون ترخيص – 32بائع متجول – 7 محاضر تلوث بيئة  – 2إزالة عدد  فاترينة لبيع المأكولات – 2 محاضر عدم حمل شهادة صحية – 6 عربات فول– 3 لافتة إعلانات.

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (4)
 
حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (5)
 

 

أما فى مجال المرور فقد تم تحرير عدد 2824 نموذج 125 مرور، 2460 مخالفة كلبش، وحجز عدد 0 توك توك، 17 مخالفة مركبات بدون لوحات، 18  مخالفات سير النقل، و513 سحب رخصة، و106 تصالح فورى، ومخالفة دراجات بخارية ، و 90مخالفات متنوعة.

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (6)
 

 

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (7)

 

وتتواصل الحملات بتلك المنطقة لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بالتزامن مع القيام بحملات أخرى فى كافة المناطق والمحاور و الميادين بالعاصمة على مدار اليوم لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (8)
 

 

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (9)
 

 

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية واستمراراً لجهود المديرية في فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بجميع الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع .

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (10)
 

 

حملة مكبرة على مستوى العاصمة القاهرة (11)
 

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