صور.. طريق الإسكندرية الصحراوي في قبضة الأمن " ليل نهار "

كتبت : دينا الحسينى وتامر البطريقى

كثفت وزارة الداخلية خدمات مساعدة علي الطريق الصحراوي ، وتم نشر سيارات الشرطة الجديدة المزوده بكاميرات حديثة ذات تقنية عالية مربوطة بغرف عمليات مديريات الأمن الأربعه التي تشارك في تأمين الطريق الصحراوي في الاتجاهين وهم مديريات أمن الجيزة ،المنوفية، البحيرة، الإسكندرية بالإضافة لقطاع الأمن العام وخدمات تأمين الطرق وخدمات الإدارة العامة لمرور وخدمات ملاحظة الحالة المنشترة علي الطرق .



أكمنة طريق الأسكندريه الصحراوي

من جانبة أكد العقيد هشام محمد علي مدير إدارة تأمين الطرق بالبحيره أنة تم تكثيف الخدمات الأمنية علي الطرق من شهر يونيو وتم تقسيم طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مديرية امن البحيره لثلاث قطاعات وتم تقسيم طريق العالمين إلي ثلاث قطاعات ، و طريق الضبعه لقطاعين .

وأضاف في تصريحات ل " اليوم السابع " أنة تم نشر خدمات المساعدة علي الطرق لمساعدة قائدي السيارات المارين علي الطريق وعن طريق رقم النجده 122 نتلقي البلاغات وتصل سيارات الإغاثة لمكان البلاغ في أقل من 15 دقيقة .



أكمنه الصحراوي

وأِشار أنة وبالنسبه للأقوال الأمنية تم توزيع القول الامني علي تلك المحاور والطرق مدعومة بسيارات إغاثة ورفع الأعطال ، فضلاً عن المرور بصفة مستمره علي مدار 24 ساعة يتخللها فترات تمركز يتم بها عمل حملات لضبط المشتبه بهم والسيارات المخالفة .