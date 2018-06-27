video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. طريق الإسكندرية الصحراوي في قبضة الأمن " ليل نهار "

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:25 م
صور.. طريق الإسكندرية الصحراوي في قبضة الأمن " ليل نهار " أكمنة طريق الاسكندريه الصحراوي
كتبت : دينا الحسينى وتامر البطريقى
إضافة تعليق

كثفت وزارة الداخلية خدمات مساعدة علي الطريق الصحراوي ، وتم نشر سيارات الشرطة الجديدة المزوده بكاميرات حديثة ذات تقنية عالية مربوطة بغرف عمليات مديريات الأمن الأربعه التي تشارك في تأمين الطريق الصحراوي  في الاتجاهين وهم مديريات أمن الجيزة ،المنوفية، البحيرة، الإسكندرية بالإضافة  لقطاع الأمن العام وخدمات تأمين الطرق وخدمات الإدارة العامة لمرور وخدمات ملاحظة الحالة المنشترة علي الطرق .

أكمنة
أكمنة طريق الأسكندريه الصحراوي 

 

من جانبة  أكد العقيد هشام محمد علي مدير إدارة تأمين الطرق بالبحيره أنة تم تكثيف الخدمات الأمنية علي الطرق  من شهر يونيو وتم تقسيم طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مديرية امن البحيره لثلاث قطاعات وتم تقسيم طريق العالمين إلي ثلاث قطاعات ، و طريق الضبعه لقطاعين .

وأضاف في تصريحات  ل " اليوم السابع " أنة تم نشر خدمات المساعدة علي الطرق لمساعدة قائدي السيارات المارين علي الطريق وعن طريق رقم النجده 122 نتلقي البلاغات وتصل سيارات الإغاثة لمكان البلاغ في أقل من 15 دقيقة .

أكمنه الصحراوي
أكمنه الصحراوي

وأِشار أنة وبالنسبه للأقوال الأمنية تم توزيع  القول الامني علي تلك المحاور والطرق مدعومة بسيارات إغاثة ورفع الأعطال ، فضلاً عن  المرور بصفة مستمره علي مدار 24 ساعة  يتخللها فترات تمركز يتم بها عمل حملات لضبط المشتبه بهم والسيارات المخالفة .

تأمين الطرق
تأمين الطرق

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مديرو الأمن يشنون حملات على الأسواق ومواقف الأجرة لمراقبة الأسعار

صور.. وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. ويؤكد: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف باستخدام عناصر مأجورة وممولة.. ودعم القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى خدمة المواطنين

تامين الطريق الصحراوي

خدمات تامين الصحراوي

طريق مصر اسكندريه الصحراوي

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة