صور.. رجل بملابس داخلية يعتلى جناح طائرة بمطارأمريكى ويطرق النوافذ

(رويترز)

قالت الشرطة إن رجلا تسلق سياجا فى مطار أتلانتا، وقفز على جناح طائرة ركاب واقفة وظل يطرق على نوافذ الطائرة قبل القبض عليه.

وأظهرت لقطات فيديو وضعها ركاب داخل الطائرة على الإنترنت رجلا حافى القدمين لا يرتدى سوى سرواله التحتى يتحدث إلى نفسه على ما يبدو ويسير بالقرب من الطائرة.

وأمكن سماع الطيار فى أحد المقاطع يبلغ الركاب بأن الرجل غادر الطائرة ويحاول العودة لركوبها. وقال الطيار فى وقت لاحق إن الرجل لم يكن من الركاب.

وقالت ستيفانى براون المتحدثة باسم شرطة أتلانتا فى بيان إن الرجل "اقترب من الطائرة وقفز على الجناح وبدأ يطرق على النوافذ. وجرى اقتياده للحجز بعد خمس دقائق دون مقاومة".

وقالت براون إن الرجل يدعى جهرين جونز وعمره 19 عاما ووجهت له تهم الاعتداء الإجرامى وارتكاب فعل فاضح فى مكان عام وعرقلة ضباط تنفيذ القانون.

وقال مسؤولون فى مطار هارتسفيلد-جاكسون الذى يعد أكثر مطارات العالم ازدحاما على تويتر إنه لم يكن للواقعة أى تأثير على العمل فى المطار.



اعتقال الرجل