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صور.. بورسعيد تستضيف مهرجان الأغنية الكورية "كى بوب"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:19 م
صور.. بورسعيد تستضيف مهرجان الأغنية الكورية "كى بوب" جانب من الحفل
كتبت - رباب فتحى
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 للعام الثامن على التوالى، نظم المركز الثقافى الكورى بالقاهرة مهرجان الأغنية الكورية "كى بوب"، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من محبى الثقافة الكورية فى بورسعيد.
 
 
وشارك 10 متسابقين من الشباب المصري فى فئتى الغناء والرقص الحديث بالمهرجان الذى استضافه قصر ثقافة بورسعيد، وذلك ضمن فعاليات قافلة الثقافة الكورية والتى انطلقت محطتها الأولى من الإسماعيلية .
 
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وفي كلمته الافتتاحية بالمهرجان، قال السفير الكوري "يون يوشيول" إن محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد من أكثر المحافظات كثافة من حيث محبى الثقافة الكورية، لافتا أن ذلك سبب اختيار بورسعيد لاستضافة مهرجان الكى بوب للعام الحالي.
 
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وأكد السفير، أن هذه الأنشطة والفعاليات الثقافية هي خطوات أساسية نحو تعميق التواصل الثقافى وتعزيز علاقة الصداقة بين البلدين. ونوه السفير إلى أن الثقافة رغم بساطتها ونعومتها إلا أنها تمثل قوة هائلة يمكن أن تحقق الكثير.
 
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ووعد باتجاه سفارة كوريا الجنوبية والمركز الثقافى لإقامة المزيد من هذه الفعاليات الثقافية سعياً إلى تعميق التقارب بين الثقافتين وزيادة التفاهم بين الشعبين.
 
 
وفى نهاية المهرجان، كرم السفير الكوري الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. 
 
 

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