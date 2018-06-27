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الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:55 م
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صور.. اندلاع حريق فى مركز للتسوق بموسكو

الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:13 م
صور.. اندلاع حريق فى مركز للتسوق بموسكو سيارات الاطفاء بموقع الحريق
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شبّ حريق فى مركز تسوّق فى موسكو ، ما دفع السلطات إلى إجلاء كل زوّاره والعاملين به على الفور وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى محيط مركز التسوق .

وأبرزت وكالة "رويترز" للأنباء، سيارات الإطفاء بمحيط مركز التسوق بعد إخلاءه من الزوار والعاملين به للسيطرة على الحريق، بعد أن شبّ فى مركز التسوق؛ وتمدد الدخان فى أرجاء المبنى سريعا، ونجحت إدارة المركز فى إخلاء كافة الزوار والموظفين المكان بهدوء دونما ذعر".

اجلاء الزوار من داخل مركز التسوق
اجلاء الزوار من داخل مركز التسوق

 

سيارات الاطفاء بموقع الحريق
سيارات الاطفاء بموقع الحريق

 

سيارة الإطفاء أمام مركز التسوق
سيارة الإطفاء أمام مركز التسوق

 

 


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