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الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:32 م
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صور.. القرود تتغلب على حرارة الجو بالمثلجات فى لندن

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:18 م
صور.. القرود تتغلب على حرارة الجو بالمثلجات فى لندن قرود حديقة حيوان لندن
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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للقرود حظوظ.. ربما يكون هذا هو لسان حال العديد ممن يعانون من حرارة الجو، بينما يرون الكيفية التى يتم بها مساعدة القرود، للتعامل مع الحرارة المرتفعة، فى بريطانيا.

ففى حديقة حيوان بالعاصمة البريطانية لندن، التقطت عدسات وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء مجموعة من القرود، بينما كانت تتناول بعض أنواع المكسرات والتوت وبعض المثلجات، وذلك لمساعدتها على التكيف على حرارة الجو المرتفعة.

قرد يحمل متلجات للتكيف مع حرارة الجو المرتفعة
قرد يحمل متلجات للتكيف مع حرارة الجو المرتفعة

 

القرود تحاول التعامل مع الحرارة عبر استخدام المثلجات
القرود تحاول التعامل مع الحرارة عبر استخدام المثلجات

 

قرد فوق أحد الأشجار بينما يحمل قطعة من الثلج
قرد فوق أحد الأشجار بينما يحمل قطعة من الثلج

 

قرد يستمتع ببرودة الثلج فى الحرارة المرتفعة
قرد يستمتع ببرودة الثلج فى الحرارة المرتفعة

 

أحد القرود يتناول توت مثلج
أحد القرود يتناول توت مثلج

 

قرود لندن تلتقط الثلوج لمواجهة حرارة الجو
قرود لندن تلتقط الثلوج لمواجهة حرارة الجو

 

قرد يتناول المكسرات
قرد يتناول المكسرات

 

قرود تستمتع ببرودة الثلوج
قرود تستمتع ببرودة الثلوج

 

الثلوج تساعد القرود على مجابهة الحرارة المرتفعة
الثلوج تساعد القرود على مجابهة الحرارة المرتفعة

 


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