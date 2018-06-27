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صحفى يمنى: معركة الحديدة حياة أو موت للحوثيين وستحدد مصير صنعاء

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:13 م
صحفى يمنى: معركة الحديدة حياة أو موت للحوثيين وستحدد مصير صنعاء ياسر اليافعى الصحفى اليمنى
كتبت ريهام عبد الله
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أكد ياسر اليافعى، الكاتب الصحفى اليمنى، أن اجتماع باريس للخبراء المعنيين بالوضع الإنسانى فى اليمن، سيركز بشكل أكبر على الجانب الإنسانى، وأن الجانب السياسى متروك لمارتن غريفيث المبعوث الأممى لليمن، وحديثه مع الرئيس اليمنى عبد ربه هادى.

 

وقال اليافعى، فى مداخلة هاتفية على فضائية أون لايف، أن الرئيس هادى مصر على انسحاب الحوثيين الكامل الفورى، من الحديدة دون شروط وإلا سيتم اللجوء للحل العسكرى لاستعادة الحديدة ومينائها.

 

وأشار الكاتب الصحفى اليمنى، إلى أن معركة الحديدة للحوثيين، معركة حياة أوموت، وهى المعركة الأخيرة بالنسبة لهم، فإذا سقط ميناء الحديدة سقط مصدر تمويلهم بالعتد والسلاح.

 

وأوضح اليافعى أن التحالف العربى حقق إنجازات كبرى فى معركة الحديدة، وجعل الحوثى يقدم تنازلات، مشددا على أن معركة الحديدة ستحدد مصير صنعاء.


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