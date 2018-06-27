صاحب محل يُصيب ربة منزل ورضيعها بالخرطوش لخلافه مع شقيقها فى المرج

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

أصاب صاحب محل هواتف محمولة ربة منزل ورضيعها بالخرطوش لخلافه مع شقيقها فى المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى المطرية باستقبالها كلا من دينا.م.ا.ا. 25 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالبطن والصدر واشتباه نزيف ، ونجلها يحي.ع.س.م. البالغ من العمر عام مصاب برش خرطوش بالجزء السفلي بالقدمين.

بالانتقال وسؤال المصابة اتهمت إسلام.س.ع. 28 سنة صاحب محل هواتف محمولة بجوار العقار سكنها بإطلاق عيار خرطوش تجاهها من سلاح ناري " فرد خرطوش " كان بحوزته محدثا إصابتها ونجلها الرضيع علي إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها زواوي.م.ا. غير متواجد لاعتياد الأخير التوقف صحبة آخرين أمام المحل عمل المتهم.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم " المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.