video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صاحب محل يُصيب ربة منزل ورضيعها بالخرطوش لخلافه مع شقيقها فى المرج

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:08 م
صاحب محل يُصيب ربة منزل ورضيعها بالخرطوش لخلافه مع شقيقها فى المرج المتهم
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

أصاب صاحب محل هواتف محمولة ربة منزل ورضيعها بالخرطوش لخلافه مع شقيقها فى المرج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى المطرية باستقبالها كلا من دينا.م.ا.ا. 25 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالبطن والصدر واشتباه نزيف ، ونجلها  يحي.ع.س.م. البالغ من العمر عام مصاب برش خرطوش بالجزء السفلي بالقدمين.

 

بالانتقال وسؤال المصابة اتهمت إسلام.س.ع. 28 سنة صاحب محل هواتف محمولة بجوار العقار سكنها بإطلاق عيار خرطوش تجاهها من سلاح ناري " فرد خرطوش " كان بحوزته محدثا إصابتها ونجلها الرضيع علي إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقها زواوي.م.ا.  غير متواجد  لاعتياد الأخير التوقف صحبة آخرين أمام المحل عمل المتهم.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة  بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم " المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، فتحرر المحضر اللازم ،  وتولت النيابة  التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخص بطلق خرطوش بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بالدقهلية

ضبط محكوم عليه فى عدة قضايا بحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات بالغربية

ضبط عامل بحوزته بندقية خرطوش لاستخدامها فى تصفية خلافات ثأرية بمنشأة ناصر

إصابة 7 أشخاص بطلقات خرطوش فى مشاجرة عنيفة لخلافات على أرض مبان بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

قسم شرطة المرج

اصابة خرطوش

خلافات جيرة




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة