شعبة النقل واللوجستيات تجتمع اليوم لبحث موقف الجمارك من عضوية "الفياتا"

كتب – إسلام سعيد

تعقد شعبة النقل واللوجستيات فى غرفة القاهرة التجارية، اجتماعا، لها اليوم الأربعاء، لدراسة وعرض مذكرة موقف مصلحة الجمارك من فرض عضوية الفياتا خاصة بعد صدور الفتوى القانونية من المستشار القانونى للمصلحة وبحث ما يمكن اتخاذه من قرارات مضادة.

ويتطرق الاجتماع إلى مناقشة قرار باعتماد الدكتور محمد على إبراهيم مستشار وزير النقل ليكون رئيسا شرفيا للشعبة، واعتماد ترشيح رؤساء اللجان ومعاونيهم، ودراسة المادة 40 من قانون الجمارك واللائحة التنفيذية والتى تنص على وجود ترخيص صناعى فى حالة تصدير أى منتج صناعى إلى الخارج.

كما يشهد الاجتماع اعتماد ترشيح الدكتور عبد العزيز الجمل مستشارا قانونية للشعبة.