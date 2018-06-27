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الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:34 م
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شخص يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالمنوفية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:14 م
شخص يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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قتل فلاح زوجتة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية بسبب خلافات زوجية، حيث تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتقدم أهالى قرية كفر قورص، يفيد بوفاة ربة منزل بمنزلها بدائرة المركز.

 

بالانتقال الفورى والفحص تبين، أن المتوفاة "س س ع" 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وبسؤال زوجها "ع ع ا" 62 سنة، بالمعاش ومقيم بذات الناحية، وأفاد بقيامة بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بأداة حادة لخلافات الزوجية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات، وتم تكليف البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 


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