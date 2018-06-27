سقوط عامل بمطعم استولى على 135 ألف جنيه من فيزا مدير شركة يابانية بالمعادى

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ضبطت مباحث قسم شرطة المعادى، عامل بمطعم استولى على الفيزا كارت الخاصة بمدير عام شركة يابانية للإنشاءات واستولى منها على 135 ألف جنيه.

وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من عماد.ب.ب.م. 55 سنة مهندس بشركة تايسى كوربوريشن اليابانية للإنشاءات الهندسية، بصفته مفوضا عن الشركة وأبلغ بتضرر ناتسوكى سوناتا مدير عام شركة تايسى كوربوريشن اليابانية للإنشاءات الهندسية والاستشارى الهندسى للسفارة اليابانية بالقاهرة، باكتشاف الأخير فقد فيزا كارت التابعة للبنك التجارى الدولى الخاصة بالشركة عمله والذى يقوم باستخدامها لسحب مبالغ مالية على فترات والتى بلغت مبلغ 135 ألف جنيه من ماكينة الصراف الآلى التابعة للبنك التجارى الدولى بشارع 9 بالمعادى.

ومن خلال التحريات وفحص الكاميرات الخاصة بماكينة الصراف الألى المتواجدة بشارع 9، تم التوصل إلى قيام محمد.أ.م.ع. 24 سنة عامل بمطعم بسحب مبالغ مالية من الفيزا المستولى عليها وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم إعداد الأكمنة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة"، وأضاف أنه أثناء تواجد المجنى عليه بالمطعم عمله شاهد المجنى علية يقوم بإخراج الفيزا كارت لدفع الحساب، حيث تمكن من معرفة الرقم السرى الخاص بها وعقب ذلك قام بمغافلته واستولى عليها وقام بسحب مبالغ مالية منها على فترات، وقام بصرف مبلغ مالى 40 ألف جنيه وإنفاقها على احدى الفتيات " لا يعلم بياناتها " حيث أنه تعرف عليها حديثا عن طريق شراء متعلقات وملابس شخصية وهاتف محمول أى فون لها.

كما تم بإرشاده ضبط هاتف محمول ماركة أى فون 7 بلس، كمية من مستحضرات التجميل بمبلغ 26 ألف جنيه قام بشرائها من متحصلات الواقعة، وكذا ضبط مسكنه مبلغ مالى 70 ألف جنيه، وأقر بالتخلص من الفيزا بتكسيرها وإلقائها بالطريق العام، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.