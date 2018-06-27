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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:51 م
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سقوط عاملين هاربين من أحكام وبحوزتهما أقراص مخدرة بالبحيرة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:07 م
سقوط عاملين هاربين من أحكام وبحوزتهما أقراص مخدرة بالبحيرة أقراص مخدرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط عاملين هاربين من أحكام وبحوزتهما عقاقير لمخدر الأبتريل بالبحيرة.

تمكن الضباط المعينين بخدمة القول الأمنى للمرور بالقطاع الأول د 1 بمنطقة الرست الأديرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، من ضبط كل من، "أحمد .ع.م" 18 سنة عامل، وبحوزته 10 أقراص لعقار الباركينول المخدر، والمحكوم عليه فى قضيتين جنايات قسم شرطة الجيزة مخدرات غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وجنح قسم شرطة سيدى جابر الإسكندرية سلاح أبيض غيابياً، وحبس شهر، و"محمد .ا.ا" 29 سنة عامل، وبحوزته 10 أقراص لعقار الأبتريل المخدر، والمحكوم عليه فى قضية مركز شرطة طما سوهاج "سرقة" غيابياً حبس 6 أشهر والمقيمان مركز طما سوهاج .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد التعاطى، وكذا صحة الأحكام الصادرة ضدهما، وتحررت المحاضر اللازمة.


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