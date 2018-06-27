سقوط عاطل تخصص فى سرقة أجهزة الكمبيوتر من الأطباء فى مستشفيات القاهرة

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل تخصص فى سرقة أجهزة الكمبيوتر من الأطباء فى المستشفيات بالقاهرة.

وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بنطاق مستشفى قصر العينى دائرة القسم تلاحظ لهم تجمع بعض الأهالي ، باستبيان الأمر تمكن من ضبط جمال.ف.ح.ه. 33 سنة عاطل ، والسابق اتهامه فى 23 قضية اخرهم 94 لسنة 2016م جنح المعادى " سرقة "، وبحوزته حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر " لاب توب" ، هاتف محمول مجهولين المصدر.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من سلمي .ط.ا.ع. 27 سنة طبيبة بمستشفي القصر العينى بأسلوب " المغافلة "حال تواجدها بالمستشفي عملها، وباستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ ، فتحرر المحضر رقم 9079 لسنة 2018م جنح القسم.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة أجهزة كمبيوتر " لاب توب " من داخل المستشفيات بذات الأسلوب وهم سرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" من ياسمين.ا.ع.ش. 26 سنة طبيبة بمستشفي الدمرداش ، وتحرر المحضر رقم 9080 لسنة 2018م جنح القسم، وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" من صموئيل.ن.ع.ب. 30 سنة طبيب ، وتحرر المحضر رقم 9081 لسنة 2018م جنح القسم، وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" من رنا .م.س.ا. 28 سنة طبيبة بمستشفي الدمرداش،وتحرر المحضر رقم 9082 لسنة 2018م جنح القسم.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله " حسن النية " وليد .م.ع. 34 سنة صاحب محل ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وأقروا بأنهم لم يقوموا بتحرير محاضر بوقائع السرقة ، فتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .