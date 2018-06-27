سعر اليورو اليوم الأربعاء 27-6-2018 وتراجع العملة الأوروبية

كتبت- دانه الحديدى

تراجع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بقيمة تصل إلى 10 قروش، بالغاً فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى، 20.69 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم الأربعاء ، كالتالى..



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.78 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.69 جنيه للشراء

20.85 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

20.69 جنيه للشراء

20.85 جنيه للبيع



اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.74 جنيه للشراء

20.90 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.76 جنيه للشراء

20.92 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.72 جنيه للشراء

20.88 جنيه للبيع



سعر عملة اليورو

سحر نصر: الاستثمارات الفرنسية فى مصر تجاوزت 4 مليارات يورو

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والذى يعقده معهد العالم العربى بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جينى ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة،

وتحدثت الوزيرة، عن الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية فى البلدين على استمرار التعاون البناء الذى يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما، وعمق العلاقات بينهما، ويساهم فى رسم مستقبل أفضل للشعبين المصرى والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالى محفظة التعاون الاقتصادى الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الى برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبى بإجمالى منح تجاوز مليار يورو.