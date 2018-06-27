سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-6-2018 واستقرار العملة السعودية

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

السعودية تعود للمرتبة الثانية بقائمة كبار منتجى النفط بعد تطبيق زيادة الإنتاج

بعد أن اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بقيادة المملكة العربية السعودية أكبر منتج فى المنظمة مع حلفائها من خارج المنظمة بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط فى العالم، يوم الجمعة الماضى، على زيادة متوسطة فى إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح زيادة تكاليف الوقود، فإن حصص الإنتاج لكل دولة ستزيد عن المعدلات الحالية، لكن السعودية ستكون صاحبة نصيب الأسد فى الزيادة، بما يعود بها إلى المرتبة الثانية بين كبار منتجى النفط العالميين.

فبحسب ما قالته إنريجى أسبكتس - معهد أبحاث متخصص فى الطاقة- فى مذكرة بحثية إن نصيب الأسد فى زيادات انتاج النفط التى اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون خارجها ستأتى من السعودية ومن المرجح أن تميل صادراتها نحو خامات خفيفة.