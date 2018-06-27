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الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:07 م
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:50 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.81جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 

كان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى.

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

مميش: حققنا هذا العام 600 مليون دولار.. والقناة تؤهلنا للسيطرة على الاقتصاد العالمى

 

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حياة، والموقع الإستراتيجى لقناة السويس يؤهلنا إلى السيطرة على الاقتصاد العالمى قائلاً: نسير على الطريق الصحيح فى تطوير المنطقة اقتصاديًا من خلال تطوير البنية التحتية .

 

وأكد أن القناة حققت هذا العام عائدات 600 مليون دولار بنسبة زيادة 13% وبحلول 3023 سوف تتضاعف زيادة العائدات وتصل إلى 30% وتم قليل زمن المرور الملاحى من 22 إلى 11 ساعة فقط .

 

وقال إن القناة حققت القناة هذا العام أعلى عائدات فى تاريخ القناة منذ افتتاحها، مشيرًا إلى تلك الزيادة فى العائدات عوضت النقص فى عائد السياحة ويتم ضخ تلك العائدات مرة أخرى فى صورة مشروعات تنموية كبرى فى مصر.


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