رومنى يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى عن ولاية "يوتا" الأمريكية

نيويورك (أ ش أ)

فاز المرشح الجمهورى الأسبق للبيت الأبيض ميت رومنى بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى لمقعد فى مجلس الشيوخ عن ولاية "يوتا" الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن رومنى فاز على منافسة مايك كنيدى بعد أن حصد حوالى 75% من الأصوات.

وتعهد رومنى - فى كلمة له بعد الفوز - بالحفاظ على قيم الولاية، والقيم التأسيسية العظيمة للولايات المتحدة فى واشنطن.

وكان رومنى هو المرشح الأوفر حظا لخلافة السيناتور الجمهورى أورين هاتش، الذى أعلن تقاعده فى يناير الماضى بعد أكثر من 40 عاما قضاها فى المجلس.

وفى السياق ذاته، فازت الديمقراطية أليكزاندريا أوكاسيو كورتيز - التى لم تتجاوز من العمر 28 عاما - بالانتخابات التمهيدية للحزب عن مقعد فى مجلس النواب عن الدائرة الـ 14 فى ولاية نيويورك، لتطيح النائب المخضرم فى المجلس جو كراولي.

ويعتبر كراولى أعلى شخصية ديمقراطية يخسر سباقا تمهيديا هذا الموسم، حيث أنه أقر بالهزيمة عقب إعلان النتائج وأعلن دعمه لمنافسته، التى أكدت فى خطاب النصر أمام مؤيديها: "هذه ليست النهاية.. إنها البداية".

وكتبت أليكزاندريا أوكاسيو كورتيز - فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إنها " بداية حركة".