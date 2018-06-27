روبوت جديد متخصص فى صناعة البيتزا بأحد مطاعم باريس

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

هل تحب أن تأكل البيتزا؟؟ كل ما عليك أن تضغط على الزر لاختيار النوع الذى تفضله..

شهد أحد المطاعم الفرنسية، روبوت جديد متخصص فى صناعة البيتزا، يقوم باعداد البيتزا فى زمن قياسى، إذا ما قورنت بالوقت المعتاد، وذلك فى أحد الضواحى بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

والتقطت عدسات وكالة "رويترز" مراحل صناعة البيتزا فى المطع الفرنسى، بداية من طلب الزبون للنوع الذى يرغب فى الحصول عليه حتى تجهيزها للعميل.



روبوت البيتزا فى مرحلة ما قبل الطهى



البيتزا فى طريقه إلى الطهى



روبوت البيتزا طفرة تكنولوجية جديدة تشهدها أحد المطاعم الفرنسية



وضع البيتزا فى علبة عبر الروبوت لتسليمها إلى العميل



الروبوت يجهز البيتزا فى زمن قياسى



البيتزا بعد تجهيزها



أحد عملاء المطعم



عميل يطلب نوع البيتزا الذى يرغب فى الحصول عليه



البيتزا بعد تجهيزها