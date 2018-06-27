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الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:31 م
خالد صلاح
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روبوت جديد متخصص فى صناعة البيتزا بأحد مطاعم باريس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:00 م
روبوت جديد متخصص فى صناعة البيتزا بأحد مطاعم باريس بيتزا
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهد أحد المطاعم الفرنسية، روبوت جديد متخصص فى صناعة البيتزا، يقوم باعداد البيتزا فى زمن قياسى، إذا ما قورنت بالوقت المعتاد، وذلك فى أحد الضواحى بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

والتقطت عدسات وكالة "رويترز" مراحل صناعة البيتزا فى المطع الفرنسى، بداية من طلب الزبون للنوع الذى يرغب فى الحصول عليه حتى تجهيزها للعميل.

روبوت البيتزا فى مرحلة ما قبل الطهى
روبوت البيتزا فى مرحلة ما قبل الطهى

 

البيتزا فى طريقه إلى الطهى
البيتزا فى طريقه إلى الطهى

 

روبوت البيتزا طفرة تكنولوجية جديدة تشهدها أحد المطاعم الفرنسية
روبوت البيتزا طفرة تكنولوجية جديدة تشهدها أحد المطاعم الفرنسية

 

وضع البيتزا فى علبة عبر الروبوت لتسليمها إلى العميل
وضع البيتزا فى علبة عبر الروبوت لتسليمها إلى العميل

 

الروبوت يجهز البيتزا فى زمن قياسى
الروبوت يجهز البيتزا فى زمن قياسى

 

البيتزا بعد تجهيزها
البيتزا بعد تجهيزها

 

أحد عملاء المطعم
أحد عملاء المطعم

 

عميل يطلب نوع البيتزا الذى يرغب فى الحصول عليه
عميل يطلب نوع البيتزا الذى يرغب فى الحصول عليه

 

البيتزا بعد تجهيزها
البيتزا بعد تجهيزها

 

بيتزا روبوت طفرة فى تاريخ المطاعم
بيتزا روبوت طفرة فى تاريخ المطاعم

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فرنسا

باريس




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