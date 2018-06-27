رصاصة بالخطأ تصيب فرد شرطة من سلاحه الميرى ببولاق الدكرور

أصيب فرد شرطة بطلق نارى بيده ببولاق الدكرور، كشفت التحريات عن أن فرد الشرطة أثناء تأمينه السلاح الميرى الخاص به، خرجت طلقة طائشة إصابته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور، يفيد وصول فرد شرطة مصابا بطلق نارى بيده.

وبإجراء التحريات تبين أن فرد شرطة تابع لقسم شرطة بولاق الدكرور، أثناء تأمين السلاح الخاص به أصابته طلقة طائشة بيده خرجت من سلاحه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.