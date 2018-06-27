video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنفيذا لأوامر المشير خليفة حفتر..

رسميا.. المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازى تتسلم الحقول والموانئ النفطية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:34 م
رسميا.. المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازى تتسلم الحقول والموانئ النفطية القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط بالحكومة الليبية المؤقتة تسلمها بشكل رسمى لكافة الموانئ والحقول النفطية تنفيذا لقرار القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مؤكدة على أن مراسم التسليم والاستلام تمت فى ميناء السدرة.

 

كان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن تسليم الحقول والموانئ النفطية فى منطقة الهلال النفطى للمؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة بنغازى بالشرق الليبى، وبالتالى نقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إلى بنغازى.

 

وقال العميد أحمد المسمارى فى مؤتمر صحفى، إن قوات الجيش الليبى صدت 5 محاولات للهجوم على الهلال النفطى، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى خسرت عدد كبير من جنودها فى الدفاع عن منطقة الهلال النفطى، مؤكدًا أن المشير حفتر قرر تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى.

 

وأوضح المسمارى، أن قوات الجيش الوطنى فقدت عدد كبير من الآليات المسلحة فى المعارك التى خاضتها فى منطقة الهلال النفطى، مؤكدًا على أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص دينار ليبى واحد لدعم الجيش الوطنى الليبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تدعو لإعادة الهدوء إلى منطقة الهلال النفطى

رئيس البرلمان الليبى يشيد بالجيش الوطنى ودوره فى تحرير الهلال النفطى

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

المؤسسه الوطنيه للنفط

الحكومه الليبيه المؤقته




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة