رسميا.. المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازى تتسلم الحقول والموانئ النفطية

كتب : أحمد جمعة

أعلنت المؤسسة الوطنية لنفط بالحكومة الليبية المؤقتة تسلمها بشكل رسمى لكافة الموانئ والحقول النفطية تنفيذا لقرار القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مؤكدة على أن مراسم التسليم والاستلام تمت فى ميناء السدرة.

كان الجيش الوطنى الليبى قد أعلن تسليم الحقول والموانئ النفطية فى منطقة الهلال النفطى للمؤسسة الوطنية للنفط فى مدينة بنغازى بالشرق الليبى، وبالتالى نقل تبعيتها من المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس إلى بنغازى.

وقال العميد أحمد المسمارى فى مؤتمر صحفى، إن قوات الجيش الليبى صدت 5 محاولات للهجوم على الهلال النفطى، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى خسرت عدد كبير من جنودها فى الدفاع عن منطقة الهلال النفطى، مؤكدًا أن المشير حفتر قرر تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط فى بنغازى.

وأوضح المسمارى، أن قوات الجيش الوطنى فقدت عدد كبير من الآليات المسلحة فى المعارك التى خاضتها فى منطقة الهلال النفطى، مؤكدًا على أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص دينار ليبى واحد لدعم الجيش الوطنى الليبى.