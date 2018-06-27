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رئيس امتحانات الثانوية العامة: اعتماد بدائل لإجابة بعض أسئلة الفيزياء

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:46 م
رئيس امتحانات الثانوية العامة: اعتماد بدائل لإجابة بعض أسئلة الفيزياء رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب رامى محيى الدين
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زف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بشرى لطلاب الثانوية بخصوص مواد الفيزياء والأحياء والرياضيات.

وقال حجازى، خلال لقائه ببرنامج الحياة فى مصر، تقديم الإعلامية نهاوند سرى على قناة الحياة، إن هناك بدائل للإجابات تم اعتمادها اليوم، وأنه لم يتردد فى التوقيع على اعتمادها، وأن هناك سؤالا بامتحان الفيزياء حدث به لبس لدى الطلاب كان مكتوب فيه الرموز باللغة الإنجليزية فقرأه الطلاب من اليسار إلى اليمين، وكان من المفترض أن يقرأ من اليمين إلى اليسار، وكان السؤال اختار من متعدد وكانت الإجابة المعتمدة "أ" حال قراءة السؤال من اليمين إلى اليسار، و"ج" فى حال قراءته من اليسار إلى اليمين، وتم اعتماد الإجابة الأخرى، فمن اختار "أ" إجابته صحيحة ومن اختار "ج" إجابته صحيحة، مؤكدا أنه لا داعٍ للقلق فهناك رأفة أثناء تصحيح الامتحانات.

 


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