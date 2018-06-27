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رئيس الوزراء يكرم وزير الزراعة السابق بحضور الحالي

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:55 م
رئيس الوزراء يكرم وزير الزراعة السابق بحضور الحالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أهدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت الوزير الحالى. 

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على هذه اللقاءات مع كل الزملاء، لتوصيل رسالة مهمة، مفادها أن من أدى دوره وواجبه في هذه المهمة الوطنية، يحظى بالتقدير من الدولة، وتسليم وتسلم الملفات بين الوزراء السابقين والجدد يتم في مناخ من الود والاحترام والتقدير.

 

 


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وزير الزراعة السابق

تكريم وزير الزراعة

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