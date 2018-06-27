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الأربعاء، 27 يونيو 2018 06:52 م
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رئيس المجلس الأوروبى: أوروبا يجب أن تكون مستعدة للأسوأ بسبب سياسات ترامب

الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:12 م
رئيس المجلس الأوروبى: أوروبا يجب أن تكون مستعدة للأسوأ بسبب سياسات ترامب رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
أ ش أ
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قال "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبى اليوم الأربعاء إن أوروبا عليها أن تكون مستعدة "للأسوأ" بسبب سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن توسك قال فى رسالة بعثها لقادة الاتحاد الأوروبى اليوم ، إن العلاقات بين ضفتى المحيط الأطلسى تتعرض لضغط شديد بسبب سياسات ترامب، مضيفا أن الخلافات تتخطى قضية التجارة.

يذكر أن ترامب كان فرض رسوم جمركية فى وقت سابق من الشهر الجارى على الصلب والألومنيوم الأوروبى ورد الاتحاد الأوروبى ببعض الإجراءات التى ستؤثر على منتجات أمريكية تصل قيمتها لحوالى 3.25 مليار دولار.


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دونالد توسك

ترامب

المجلس الأوروبى




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