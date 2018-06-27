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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:08 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27/6/2018 بمحافظات مصر

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27/6/2018 بمحافظات مصر دراجات الحرارة
كتب محمود راغب
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 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 
القاهرة 25 40
 
وسط الدلتا 24 39
 
الإسكندرية 21 34
 
بلطيم 21 32
 
مطروح 23 29
 
السلوم 20 31
 
سيوة 28 37 
 
بورسعيد 24 33
 
دمياط 23 33
 
العريش 19 36
 
رفح 20 35
 
الإسماعيلية 20 40
 
السويس 21 41
 
رأس سدر 23 38
 
نخل 16 38
 
نويبع 26 37
 
طابا 23 36
 
كاترين 18 33
 
الطور 25 33
 
شرم الشيخ 28 38
 
الغردقة 28 40
 
مرسى علم 30 39
 
الفيوم 24 40
 
بنى سويف 24 41
 
المنيا 24 41
 
أسيوط 25 42
 
سوهاج 25 42
 
قنا 26 42
 
الأقصر 26 43
 
أسوان 30 43
 
أبوسمبل 29 43
 
الوادى الجديد 28 43
 
شلاتين 28 38
 
ابو رماد 29 37
 
راس حدربة 30 36
 
حلايب 30 36
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 32 44
 
المدينة 29 45
 
الرياض 29 43
 
المنامة 32 38
 
أبوظبى 30 42
 
الدوحة 31 41
 
الكويت 33 48
 
دمشق 18 39
 
بيروت 25 30
 
عمان 19 35
 
القدس 20 33
 
غزة 23 32
 
بغداد 29 44
 
مسقط 31 38
 
صنعاء 14 27
 
الخرطوم 28 38
 
طرابلس 21 27
 
تونس 17 29
 
الجزائر 19 26
 
الرباط 16 24
 
نواكشوط 22 28
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 16 33
 
اسطنبول 20 28
 
اسلام اباد 26 40
 
نيودلهى 28 35
 
جاكرتا 24 32
 
بكين 25 37
 
كوالامبور 23 30
 
طوكيو 25 30
 
أثينا 19 24
 
روما 16 30
 
باريس 16 28
 
مدريد 23 36
 
برلين 16 24
 
لندن 14 26
 
مونتريال 17 28
 
موسكو 15 26
 
نيويورك 23 31
 
واشنطن 22 27

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