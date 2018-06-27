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خسارة ممثل الحزب الديمقراطى الأمريكى فى انتخابات تمهيدية بالكونجرس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:29 ص
خسارة ممثل الحزب الديمقراطى الأمريكى فى انتخابات تمهيدية بالكونجرس الكونجرس الامريكى
(أ ف ب)
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منى الحزب الديمقراطى الأمريكى بهزيمة فادحة فى الاقتراع التمهيدى لانتخابات منتصف الولاية لجو كرولى الرجل الرابع فى الحزب فى مجلس النواب الذى فازت عليه مرشحة لليسار المتطرف تبلغ من العمر 28 عاما وحديثة العهد فى السياسة.

وكان كرولى ممثل الحزب الديموقراطي عن الدائرة الرابعة عشرة لنيويورك والرجل الرابع في الحزب في مجلس النواب، يعتبر خليفة محتملا لنانسي بيلوسى لقيادة الديمقراطيين في المجلس.

وكان البعض يرون فيه ايضا مرشحا محتملا لرئاسة المجلس في حال فوز الديموقراطيين في انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى فى نوفمبر.

لكن كرولي (56 عاما)الذى يشغل مقعدا في الكونغرس منذ فترة طويلة، هزم في الاقتراع التمهيدي امام الكسندريا أوكازيو كورتيز الناشطة المتحدية من أمريكا اللاتينية والمولودة فى حى برونكس. وهى من انصار بيرنى ساندرز ولم يسبق أن انتخبت لاى منصب.

ويشكل ذلك هزة انتخابية كبيرة، وحسب صورة لها نشرت هذا الأسبوع فى مجلة "فوغ"، كانت أوكازيو كورتيز نادلة في مطعم قبل أشهر فقط.

ويمكن أن يؤدي الفوز المدهش بفارق 15 نقطة للسيدة التى تضف نفسها بأنها ديمقراطية اشتراكية، إلى توجه الى اليسار للحزب الديمقراطى الذى سيواجه الجمهوريين المحافظين بقياد دونالد ترامب فى الخريف.

وقالت أوكازيو-كورتيز لأنصارها "برهنتم على أن هذه الأمة لا تعجز أبدا عن عن إيجاد علاج. الأمر لا يمر أبدا بلا أمل". واضافت "سندفع العالم الى التحرك في السنتين المقبلتين".

وكتب ترامب في تغريدة "النائب الذي يكره ترامب، جو كراولى، وكان كما يتوقع كثيرون، سيحل محل نانسي بيلوسى هزم في الانتخابات التمهيدية. بعبارات أخرى خرج". وأضاف أن "الديمقراطيين فى دوامة".


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