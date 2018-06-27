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الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:40 م
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خبير: السياحة لم تستغل مشاركة المنتخب بالمونديال كما يجب ولا بد من أجندة واضحة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:16 م
خبير: السياحة لم تستغل مشاركة المنتخب بالمونديال كما يجب ولا بد من أجندة واضحة إيهاب على الخبير السياحي
كتب – محمود نصر
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قال إيهاب على، الخبير السياحى، إن وزارة السياحة لم تستغل مشاركة مصر فى كأس العالم بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أهمية وجود أجندة واضحة للترويج وجذب السياحة.

وأشار الخبير السياحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركات السياحة عليها دور كبير في ترويج السياحة والمعالم الأثرية، من خلال إظهار الإيجابيات والمناطق السياحية، وتنظيم إعلانات بجودة عالية باللغات المختلفة، وتقديم التسهيلات للسائح لتعطى انطباعات إيجابية عن مصر.

وشدد على ضرورة تنظيم حملات إعلانية بشكل مختلف واستغلال معالم مصر السياحية غير التقليدية مثل المعالم الطبيعية الموجودة فى سيناء والشواطئ المختلفة  التى تحتوى على أنواع عديدة من الرمال والمعالم الخلابة التى تفتقد التسويق لها، بالإضافة إلى السياحة العلاجية التى تحمل جزء مهم لترويجها.

 


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