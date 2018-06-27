خالد فودة: وضع حجر أساس المنطقة الحرة بنوبيع وافتتاح منفذ طابا البرى السبت

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل سيقوما بوضع حجر الأساس للمنطقة الحرة بمدينة نويبع يوم السبت المقبل الموافق 30 يونيو.

وقال اللواء خالد فود، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نويبع الآن قادرة على أن تكون منطقة حرة حيث يوجد ميناء ضخم تم تطويره بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه ومحطة حاويات بالإضافة إلى أنه تم تخصيص مليون متر مربع لإقامة منطقة حرة بنويبع تضم صناعات خفيفة وخدمات ملاحية وشحنا بحريا وحفظ منتجات وتجفيف الأسماك وتساعد على جذب السياحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه فى نفس اليوم سيتم افتتاح منفذ طابا البرى بعد تطويرها وتجديد بتكلفة 43 مليون جنيه ويشمل أعمال التطوير إقامة مبنى الركاب وصالات الوصول والسفر وساحة انتظار السيارات.

وأشار فودة، إلى أن منفذ طابا البرى هو ميناء برى يصل طابا بمنطقة إيلات يستخدمه السائحون الراغبين فى قضاء إجازتهم بمنتجعات طابا ونوبيع ودهب وشرم الشيخ بجنوب سيناء.