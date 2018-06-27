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حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:19 ص
حملات مرورية بالطرق السريعة لتوعية قائدى السيارات..صور حمله مرورية بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى
تغطية حوادث اليوم السابع
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شهد طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى، منذ قليل، حملات مرورية مكثفة لتوعية قائدى السيارات بمختلف أنواعها "ملاكي - أجرة - نقل بضائع"، بالإرشادات الواجب اتباعها فى القياده عبر الطرق السريعة، حفظا على سلامة قائد السيارة ومرافقيه، للحد من نزيف حوادث الطرق.

من جانبه أكد مقدم مدحت اليمن، قائد طريق القاهرة - اسكندرية الصحراوى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بضرورة توعية قائدي السيارات بالإرشادات الواجب اتباعها لحماية أرواحهم، مضيفا "التوعية أهم من سحب الرخص والغرامات في المرتبه الأولى".

وأضاف"اليمنى"، أن الحملة مزودة بلائحة إرشادات مطبوعة، ليتم توزيعها على قائدى السيارات.

جاء ذلك في اطار توجيهات وزير الداخلية واللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور

ضمت الحملة المرورية رائد مهند راغب، مباحث الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير المباحث الادارة العامة للمرور ، ومقدم مدحت اليمني الإدارة العامة للمرور قائد طريق اسكندرية الصحراوي.

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