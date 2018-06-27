حصاد الأخبار.. الزراعة: 2.3 مليون فدان منزرعة بالمحصول الصيفى

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
محمد شاكر: مد فترة إلغاء الدعم عن الكهرباء لمدة 3 سنوات قادمة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
التعليم تعلن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بمدرسة الضبعة النووية
كوكب زحل بأقرب مسافة من الأرض اليوم ويكون فى قمة لمعانه
كوكب زحل
تعليم الجيزة: 205 درجات حد أدنى للقبول فى الثانوية العامة
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
صور.. تشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر بالأقصر بحضور قيادات المحافظة
من جنازة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الإسكان: الانتهاء من الممشى السياحى بمدينة العلمين الجديدة بطول 7 كيلومترات
الدكتور مصطفى مدبولى
الرى: حملات لتوعية الفلاحين بترشيد المياه وتحذر من رى الأراضى وقت الظهيرة
محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية
التعليم: تعديل نموذج اجابة أحياء الثانوية جاء بتوصية من اللجنة الفنية
انقطاع المياه عن مدينة بنها من التاسعة مساء اليوم ولمدة 8 ساعات
انقطاع المياه
الزراعة: 2.3 مليون فدان منزرعة بالمحصول الصيفى.. والذرة والقطن بالمقدمة
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
الأوقاف: لا نقبل بأى مخالفات شرعية بالمساجد ونحارب التسيب كما نحارب التطرف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
مستشار الكاتدرائية القانونى: انتهينا من إعداد لائحة جديدة للمجلس الملى للكنيسة
منصف سليمان محامى الكنيسة
10 معلومات عن نفق النهضة بمنطقة جامعة القاهرة للقضاء على الاختناق المرورى
وزيرة الصحة توافق على تعيين محمد حسان مديرا تنفيذيا للجنة الفيروسات الكبدية
الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
الأزهر يشارك بأكبر وفد بمؤتمر الوسطية والاعتدال بالعراق بحضور العبادى
مؤتمر الوسطية والاعتدال بالعراق
مفتى الجمهورية يستقبل السفير الكندى بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الدينى
جانب من اللقاء
وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا باستعانة كل مدير من مديريات التربية والتعليم بثلاثة معاونين
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
وزير التموين يعلن انتهاء موسم توريد القمح واستلام 3 مليون و 150 ألف طن
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
"الإسكان": بيع 25 محل تجارى وصيدلية فى مدينة السادات
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: جميع الامتحانات من الكتاب المدرسى ومن المقرر
طلاب الثانوية الأزهرية: كنا نطمح فى كليات القمة وبعد الامتحانات طموحنا ننجح
طلاب الثانوية الأزهرية
وزارة البيئة: إعداد استراتيجية وطنية لتخفيف الانبعاثات من 2017 إلى 2030
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
خالد حنفى: مصر ضيف شرف المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى ببرلين
الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العريية
تفاصيل تعديل نموذج إجابة أحياء الثانوية و إجابات بديلة لـ 3 أسئلة
امتحانات الثانوية العامة
كهرباء شمال الدلتا: 210 ملايين جنيه تكلفة توسعات وتجديد الشبكة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
شيخ الأزهر يقرر قصر عزاء شقيقته على الأسرة لإعفاء المعزين من مشقة السفر
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
وزير الرى يكلف مصلحة الميكانيكا بالتوسع فى تصنيع قطع غيار محطات المياه
محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
نقابة الأطباء: المحكمة قضت بالحبس عامين للمتهمين بالاعتداء على طبيب بدمياط
نقابة الأطباء
محافظة القاهرة: رصف الشوارع المحيطة بجراج روكسى قبل افتتاحه
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
وزير الرى: ضخ مليون متر مياه يومياً للعاصمة الإدارية الجديدة
محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية
مفتى الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس العلماء الإندونيسى
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الحكومة تعتمد المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم
مجلس الوزراء
حركة تنقلات بالجيزة تشمل 8 قيادات تنفيذية بينهم قائم بأعمال لحى الدقى
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة
الإمام الأكبر يستقبل وفدا من الهيئة الوطنية للانتخابات
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
وزير الزراعة: الانفجار السكانى يهدد برامج الأمن الغذائى ويلتهم التنمية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
التعليم تحذر المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية من نشر معلومات على فيس بوك
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محافظ القليوبية: 65% من الأطفال بالمحافظة يعانون من مرض التقزم
اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوى الفنى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.5%
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
الرى: موسم الزراعات الصيفية ناجح ولا توجد شكاوى نقص مياه
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
"الزراعة": حزمة إرشادية لـ6 محاصيل فاكهة تجنبا لتساقط الثمار وزياة الإنتاج
التعليم: غدا إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة