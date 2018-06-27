حصاد الأخبار.. الزراعة: 2.3 مليون فدان منزرعة بالمحصول الصيفى

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



كوكب زحل

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى



من جنازة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور مصطفى مدبولى

محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية

امتحانات الثانوية العامة



انقطاع المياه

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف



منصف سليمان محامى الكنيسة

المهندس إبراهيم محلب واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة

الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان

مؤتمر الوسطية والاعتدال بالعراق

جانب من اللقاء

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

طلاب الثانوية الأزهرية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة



الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العريية

امتحانات الثانوية العامة

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

نقابة الأطباء

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة



محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

مجلس الوزراء

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "الزراعة": حزمة إرشادية لـ6 محاصيل فاكهة تجنبا لتساقط الثمار وزياة الإنتاج



الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى