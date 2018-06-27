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حركة تنقلات بالجيزة تشمل 8 قيادات تنفيذية بينهم قائم بأعمال لحى الدقى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:27 م
حركة تنقلات بالجيزة تشمل 8 قيادات تنفيذية بينهم قائم بأعمال لحى الدقى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أصدر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، قراراً بإجراء حركة تنقلات شملت 8 قيادات تنفيذية .

و قرر المحافظ تكليف صفوت عويس فرج على المشرف العام على إدارات الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل للعمل نائباً لرئيس حي الدقى، والقيام بأعمال رئيس حى الدقى، ومحمد أحمد محمد سليمان نائب رئيس حى الدقى للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الصف.

ومحسن إبراهيم هاشم نائب رئيس مدينة الحوامدية للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس.  

وسمير عشرى عبد الغنى سكرتير عام حى الدقى للعمل مساعداً لرئيس مدينة الحوامدية وحامد أحمد محمد سلامة مساعد رئيس مركز ومدينة أوسيم للعمل سكرتيراً عاماً لحى الدقى وأحمد عبد الهادى عبد الله مدير إشغالات قطاع هضبة الأهرام بحى الهرم للعمل نائباً لرئيس حى الدقى .

وناجى على نادى مدير إشغالات حى العجوزة للعمل مديراً لإشغالات قطاع هضبة الأهرام بحى الهرم وحسام سرحان مرسى محمد مدير إشغالات حى الوراق للعمل مديراً لإشغالات حى العجوزة .

 


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