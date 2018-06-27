جنرال أمريكى: نعتزم وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

أعرب قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية فينسنت بروكس اليوم الأربعاء، عن عزمه وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع سول، والتى قد تثير كوريا الشمالية وتشكل استفزازا غير ضروريا.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بروكس قوله - خلال الدورة الثانية لمنتدى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فى سول - أن قرار وقف التدريبات العسكرية المشتركة مثل "وولجى فريدوم غارديان" لا يعنى وقف جميع التدريبات العسكرية، مضيفا أنه يعنى وقف التدريبات التى قد تثير غضب كوريا الشمالية وتمثل استفزازا، فى الوقت الذى يكون فيه من المهم بناء الثقة.

وذكر أنه يمكن تعديل حجم التدريبات وموعدها وسيناريوهاتها أو إجراء التدريبات بدون جزء استفزازي، موضحا " إننا نبحث عن طريقة لحفظ ماء الوجه لكوريا الشمالية، يجب إعطاء الثقة بأن كوريا الشمالية إذا تغيرت فسوف نتغير".

وأشار إلى ضرورة تعزيز الاستعدادات باستمرار، قائلا إنه من المهم منع كوريا الشمالية من تغيير اتجاهها من خلال فرض الضغوط عليها باستمرار.

وأكد أنه يجب فتح صفحة جديدة فى التاريخ بدلا من إثارة الشكوك حول كوريا الشمالية.