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تنفيذ 150 حكما قضائيا وضبط 39 قضية مخدرات وسلاح فى حملة لأمن الجيزة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:00 م
تنفيذ 150 حكما قضائيا وضبط 39 قضية مخدرات وسلاح فى حملة لأمن الجيزة مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن تنفيذ 150 حكما قضائيا، وضبط 39 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

 

وشارك ضباط شرطة المرافق بالجيزة فى الحملة، حيث تم إزالة 625 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 96 قضية تموينية، تم خلالها ضبط مواد غذائية، واسطوانات غاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.


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