تفاصيل مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى العيد لخلاف على قطعة أرض بأسوان

اسوان - صلاح المسن

كشف تحريات المقدم محمود حامد، رئيس مباحث قسم أول أسوان، عن تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل شاب يدعى " ه.م"، بمنطقة المحمودية شرق مدينة أسوان، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بعد أن عثر عليه مقتولا بجوار إحدى دور العبادة، على أثر طعنه بعدة طعنات بجسده، أودت بحياته بالحال، حيث تبين أن 3 أشقاء وراء إرتكاب الحادث، نتيجة مشاجرة سابقة على قطعة أرض بجوار منزل المتهمين ومحل عمل المجنى عليه، إنتهت بإرتكابهم الجريمة.

وكشفت التحريات لرجال مباحث قسم أول أسوان، أن المجنى عليه صاحب "سيبر نت" بجوار منزل المتهمين، وبدأت المشاجرة بخلاف بسبب رغبة الطرفين فى الحصول على قطعة ارض تابعة للدولة، قام على اثر ذلك المجنى عليه بالإعتداء على والدة المتهمين بكسر احد ذراعيها، مما أثار غضب المتهمين، وتم تحرير بلاغ بالواقعة، وضبط المجنى عليه، الذى حصل على إخلاء سبيل بعد إتمام التصالح بينهما.

وبعد مرور عدة أسابيع على ذلك، تربص المتهمون وهم كل من م".ع"، "ا.ع"، "ع.ع"، للمجني عليه، للثأر منه، وإستغلوا وجوده بمفرده داخل محل عمله، وقاموا بضربة بواسطة "شومة" على رأسه، وعندما حاول المجنى عليه الفرار منهم، أسرعوا ورائه وسددوا اليه عدة طعنات متفرقة فى القدم والبطن والصدر، حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

وكشف التقرير المبدئى للطب الشرعى، أن المتهمين قاموا بتمثيل جثة الضحية، وقطعوا أعضائه التناسلية، للإنتقام منه.

في حين كشفت تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بإحدى الصيدليات بموقع الحادث، عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط المتهم الأول والثانى، بينما فر الثالث هاربا، وتم عرض المتهمين على النيابة لتولى التحقيق معهم.