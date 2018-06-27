تعرف على الآثار القانونية لإدراج 187 متهما بـ"طلائع حسم" ضمن قوائم الإرهاب

كتبت هدى أبو بكر

قرار جديد بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهابيين أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، لمدة خمس سنوات فى قضية طلائع حسم الإرهابية، أبرز هذه الأسماء هى: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وقالت المحكمة، إن القرار يسرى منذ صدوره فى 13 يونيو الجارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

وينشر "اليوم السابع" الآثار القانونية المترتبة على قرار الإدراج طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، فيما يتعلق بالأفراد:

1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

2 - منع الأجنبى من دخول البلاد.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.

3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4 - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

ووفقًا للقانون، فإنه يحق للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب الطعن على القرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.