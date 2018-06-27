ترقية ممدوح السباعى إلى درجة "رئيس بحوث" بمعهد وقاية النباتات

كتب عز النوبى

قرر اللجنة العلمية الدائمة للترقيات برئاسة الدكتور محمد جمعة عباس، أستاذ بمعهد وقاية النباتات، وعضوية الدكتور محمد عبدالمجيد، أستاذ المبيدات بكلية الزراعة جامعة عين شمس مقررا، والدكتور محمود النجار وكيل مركز البحوث الزراعية الأسبق عضوا، والدكتور شعبان عبدربه عضوا، منح الدكتور ممدوح السباعي درجة رئيس بحوث بمعهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.

وتقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاعاتها وهيئات المختلفة، بالتهنئة للسباعى لحصوله على درجة الأستاذية فى وقاية النباتات.