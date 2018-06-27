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ترامب يناشد الجمهوريين ضرورة الموافقة على مراجعة شاملة لسياسة الهجرة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:21 م
ترامب يناشد الجمهوريين ضرورة الموافقة على مراجعة شاملة لسياسة الهجرة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء نداء أخيرا إلى الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى بضرورة الموافقة على إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، فى نشرته باللغة الانجليزية، أن ترامب ناشد الجمهوريين مجددا عدم تبديد وقتهم فى دراسة الاقتراحات الخاصة بسياسة الهجرة، على أن يتم إرجاء ذلك إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى شهر نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إن موافقة الجمهوريين على مشروع قانون بشأن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة سيكون نصرا سياسيا للجمهوريين فى الكونجرس.

واتهم ترامب الجمهوريين بممارسة المناورات دون أن تكون لديهم النية على الإطلاق لاتخاذ أية خطوة من شأنها حل مشكلة الهجرة التى طال بها الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يؤيد فرض حظر على دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما أكدت المحكمة العليا مؤخرا أن ترامب يملك سلطة تقديرية واسعة فى تحديد من يدخل ومن لا يدخل الولايات المتحدة.

 

 


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الجمهوريين

مراجعة شاملة لسياسة الهجرة

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