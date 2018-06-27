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الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:49 م
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تحطم مقاتلة خلال رحلة تجريبية بغرب الهند

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:07 م
تحطم مقاتلة خلال رحلة تجريبية بغرب الهند تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة المحلية فى منطقة ناشيك التابعة لولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، تحطم مقاتلة من طراز "سوخوى" خلال رحلة تجريبية قبيل انضمامها لاسطول الطائرات الهندية، دون سقوط ضحايا.

ونقلت صحيفة "ذا هيندو" الهندية، عن المصادر فى الشرطة قولها: إن الطيارين تمكنا من القفز بسلام من الطائرة (روسية التصميم)، قبل تحطمها فى مزرعة بولاية ماهاراشترا الكائنة غربى البلاد .. فيما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

يشار إلى أنه خلال الأعوام القليلة الماضية شهد سلاح الجو الهندى وقوع العديد من حوادث تحطم الطائرات، فيما أرجعت الحكومة هذه الحوادث اما لأخطاء بشرية أو مشاكل ميكانيكية.

 


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