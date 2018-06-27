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الأربعاء، 27 يونيو 2018 05:14 م
خالد صلاح
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بنك انجلترا يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات لمنع الفوضى المالية بعد البريكست

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:13 م
بنك انجلترا يطالب أوروبا باتخاذ إجراءات لمنع الفوضى المالية بعد البريكست بنك انجلترا المركزى
أ ش أ
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طالب بنك انجلترا المركزى، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبى باتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الفوضى المتوقعة فى الأسواق بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، محذرا من أن عقودا بقيمة تريليونات الجنيهات الاسترلينية قد تكون في خطر.

وفي تقريره نصف السنوى، عن الاستقرار المالى، ذكر البنك أنه تم إحراز تقدم فى حماية الأسر والشركات البريطانية في مواجهة المشاكل التى قد يسببها البريكست، لكن "المخاطر المادية ما زالت قائمة".

وأوضح البنك أنه فى الوقت الذي تضع فيه المملكة المتحدة نظام ترخيص مؤقت للسماح للشركات المالية بالإستمرار في التجارة عبر أوروبا بعد مارس القادم، فإن الاتحاد الأوروبى لم يشرع بعد في اتخاذ تدابير مماثلة، مشيرا إلى أن ذلك يترك حوالي 29 تريليون جنيه استرليني من عقود المشتقات المالية معرضة للخطر، بالإضافة إلى 10 ملايين من حملة وثائق التأمين في المملكة المتحدة و38 مليون آخرين فى الاتحاد الأوروبى.

وأشار إلى أن أكبر المخاطر المتبقية ستكون من الاضطراب، لذا يتعين اتخاذ إجراءات من قبل كل من سلطات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، مثل ضمان استمرارية عقود المشتقات الحالية.

 


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خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى




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