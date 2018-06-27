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الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:58 م
خالد صلاح
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"بنحبك يا أبو مكة" رسالة المصريين للفرعون "محمد صلاح"بعد أزمة المونديال

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:31 م
"بنحبك يا أبو مكة" رسالة المصريين للفرعون "محمد صلاح"بعد أزمة المونديال محمد صلاح
كتبت منة الله يحيى
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محمد صلاح هو لاعب عالمى وفخر لكل العرب كما يطلق عليه عاشقيه فى مصر والوطن العربى والعالم كله، فهو يلعب فى نادى ليفربول الإنجليزى، وحصل على مجموعة من الجوائز العالمية جعلته فى مقدمة صفوف لاعبى كرة القدم العالميين، فهو حاصل على جائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى، أفضل لاعب فى إنجلترا، هداف الدورى الإنجليزى ولاعب العام فى أفريقيا، وغيرها الكثيرون.

 

دخل صلاح قلوب المصريين من أوسع أبوابها وتربع على عروشها بدون منازع، وبناء على هذا العشق خرجت كاميرا اليوم السابع لتجمع من المصريين رسائل يقدمونها "لأبو مكة"، تلك الرسائل يمكن أن نلخص معظمها فى دعوات وعشق الشعب المصرى للفرعون الصغير، فمنهم من لقبه بالأسطورة وآخرون بالطفرة وفخر العرب، كما عبر آخرون عن حبهم له ببعض الأغانى، فتعرف على رسائل  المصريين "لأبو مكة" من خلال هذا الفيديو.

 


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محمد صلاح

الوطن العربى

نادى ليفربول الإنجليزى




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