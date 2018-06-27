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بروكسل: تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الانضمام للاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:30 ص
بروكسل: تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الانضمام للاتحاد الأوروبى أردوغان
(أ ف ب)
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اعتبر الاتحاد الأوروبى، أمس الثلاثاء، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه فى حالة "جمود تام"، مشيرا إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير فى هذا الوضع فى المستقبل القريب.

وقال وزراء الشؤون الأوروبية فى دول الاتحاد الأوروبى فى بيان عقب اجتماع لهم فى لوكسمبورج إن "مجلس (الوزراء) يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن "مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود".

وساءت علاقات الاتحاد الأوروبى مع تركيا فى السنوات الأخيرة نتيجة سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون ولا سيما بعد حملة القمع الواسعة التى شنّها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إثر تحركات الجيش ضده فى يوليو 2016.

وسيحظى أردوغان بسلطات معززة بعد فوزه فى الانتخابات التركية يوم الأحد، ما أثار المخاوف فى بروكسل التى هنأته على فوزه فى بيان مقتضب.

وأقرّ الوزراء الأوروبيون بأن تركيا تظل "شريكا أساسيا" للاتحاد الأوروبى فى ملفات عدة مثل المساعدة فى وقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا.

وقال الوزراء فى بيانهم إن "المجلس يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر فى حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير".

وأضاف البيان أنه "لا يمكن التغاضى عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضى عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التى تستهدف الصحفيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية".

 

       

 


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