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بابا الفاتيكان يعزى هاتفيا الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:10 م
بابا الفاتيكان يعزى هاتفيا الإمام الأكبر فى وفاة شقيقته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أجرى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اتصالا هاتفيا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتعزيته في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وأعرب قداسته عن خالص تعازيه لفضيلته، قائلا: "أنا قريب منكم أخى فى هذا الوقت، وتأكد من استعدادى لتقديم أى شئ من أجلكم، وأنا أصلي دائما لكم، وأعيش قريبا منكم في أحزانكم، وأشاطر أسرتكم الأحزان".

من جانبه، أبدى فضيلة الإمام الأكبر شكره لقداسة البابا فرنسيس، على هذه اللفتة الكريمة، من رمز كبير مثل قداسته، داعيا الله تعالى أن يطيل في عمره، وأن يوفقه فى جهوده من أجل السلام وخدمة الإنسانية.


 

 

 


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