المشروعات الصغيرة: الاستثمار العقارى لا يحقق تنمية مستدامة والحل فى الصناعة

كتب إسلام سعيد

قال علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ضخ استثمارات فى القطاع العقارى قد يؤدى إلى مشكلة كبيرة نتيجة سحب الفوائض المالية، وهو استثمار قصير ينتهى عند بناء المبنى وهو لا يؤدى إلى تنمية مستدامة وهو عبارة عن تنمية مؤقة والحل هو توجيه الاستثمارات للصناعة والتركيز على ذلك.

وأضاف السقطى، لـ"اليوم السابع"، أن عمل تنمية مستدامة وخفض عجز الموازنة لا يمكن أن يتم إلا من خلال استثمار إنتاجى دائم، موضحا الاستثمار الصناعى هو الأهم والأفضل لأنه ليس مؤقت وعبارة عن ماكينة فلوس مستمرة لا تتوقف عند تشييد المصانع فقط.

وأشار رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن التنمية التى نسعى إليها لا يمكن أن تقوم على الاستثمار فى المبانى، لكن نحتاج إلى استثمارات فى المشروعات الأخرى مثل الاستثمار الصناعى بكل أشكاله والاستثمار الزراعى وغيره لأنه استثمار للأجيال المقبلة.

وأكد السقطى، على أن علاج عجز الموازنة وتوفير البضائع المحلية مكان المستورد لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استثمار صناعى ضخم ولابد أن نتوسع فيه، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة هى الأفضل للفترة المقبلة لأنها سريعة ولا تحتاج استثمار مالى عالى لذلك لابد من وضع اولويات العمل لتطويرها فى الفترة المقبلة.